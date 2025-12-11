韓国・釜山（プサン）で焼かれてバラバラになった状態の火に焼けた状態の猫が発見され、警察が捜査に乗り出している。【写真】ひどすぎる…韓国で発見された「ゴミ袋の中の子犬」釜山江西（カンソ）警察署は12月11日、釜山江西区大渚洞（テチョドン）のある路地で、バラバラになった状態で焼かれたものとみられる猫の死体が発見され、捜査に着手したと明らかにした。今月9日午後6時頃、動物保護団体「動物愛・野良猫保護連帯」は市