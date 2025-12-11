【PS Plus：2025年12月の海外向けゲームカタログ】 12月11日 公開 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、2025年12月の海外向け追加タイトルを公開した。 12月は全9タイトルが登場。Ubisoftのアクションアドベンチャー「アサシン クリード