PS Plus、12月の海外向けゲームカタログ公開！「Wo Long」や「グラブル リリンク」など全9タイトルクラシックスカタログに「ソウルキャリバーIII」登場
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、2025年12月の海外向け追加タイトルを公開した。
12月は全9タイトルが登場。Ubisoftのアクションアドベンチャー「アサシン クリード ミラージュ」やコーエーテクモゲームスのアクションRPG「Wo Long: Fallen Dynasty」、CygamesのアクションRPG「グランブルーファンタジー リリンク」、SIEのアクションアドベンチャー「LEGO ホライゾン アドベンチャー」などがラインナップされる。
また、プレミアムプランでプレイできる「クラシックスカタログ」にはナムコの剣劇対戦アクション「ソウルキャリバーIII」が登場。なお、PS Plusのゲームカタログで利用できるタイトルは地域によって異なるため、日本向けのラインナップは異なる場合がある。【ゲームカタログ】
アサシン クリード ミラージュ（PS5/PS4）
Wo Long: Fallen Dynasty（PS5/PS4）
Skate Story（PS5）
グランブルーファンタジー リリンク（PS5/PS4）
プラネットコースター 2（PS5）
キャットクエスト3（PS5/PS4）
LEGO ホライゾン アドベンチャー（PS5）
パウ・パトロール グランプリ（PS5/PS4）
パウ・パトロール ワールド（PS5/PS4）【クラシックスカタログ】
ソウルキャリバーIII（PS5/PS4）
The PlayStation Plus Game Catalog lineup for December includes:- PlayStation (@PlayStation) December 10, 2025
🏜️ Assassin’s Creed Mirage
🐉 Wo Long: Fallen Dynasty
🛹 Skate Story
☁️ Granblue Fantasy: Relink
…and more. Full details: https://t.co/RkPZeV1pPy pic.twitter.com/3LVEKnkL9l
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.