【PS Plus：2025年12月の海外向けゲームカタログ】 12月11日 公開

　ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、2025年12月の海外向け追加タイトルを公開した。

　12月は全9タイトルが登場。Ubisoftのアクションアドベンチャー「アサシン クリード ミラージュ」やコーエーテクモゲームスのアクションRPG「Wo Long: Fallen Dynasty」、CygamesのアクションRPG「グランブルーファンタジー リリンク」、SIEのアクションアドベンチャー「LEGO ホライゾン アドベンチャー」などがラインナップされる。

　また、プレミアムプランでプレイできる「クラシックスカタログ」にはナムコの剣劇対戦アクション「ソウルキャリバーIII」が登場。なお、PS Plusのゲームカタログで利用できるタイトルは地域によって異なるため、日本向けのラインナップは異なる場合がある。

【ゲームカタログ】

アサシン クリード ミラージュ（PS5/PS4）

Wo Long: Fallen Dynasty（PS5/PS4）

Skate Story（PS5）

グランブルーファンタジー リリンク（PS5/PS4）

プラネットコースター 2（PS5）

キャットクエスト3（PS5/PS4）

LEGO ホライゾン アドベンチャー（PS5）

パウ・パトロール グランプリ（PS5/PS4）

パウ・パトロール ワールド（PS5/PS4）

【クラシックスカタログ】

ソウルキャリバーIII（PS5/PS4）

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.