北紡はしっかり。１０日取引終了後、新たな事業を開始すると発表した。エネルギー関連の成長市場を踏まえ、蓄電池エネルギーシステムの導入・運用事業を行うという。生成ＡＩデータセンター事業との将来的なシナジーなどを見込む。 出所：MINKABU PRESS