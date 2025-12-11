ゼネラル・オイスターがストップ高の水準となる６９７円でカイ気配となっている。１０日の取引終了後、１０００株以上を保有する株主に３月末と９月末を基準日として、自社の店舗で使える１万円相当のポイント（年間２万円相当）を贈呈すると発表しており、株主還元姿勢を評価した買いを引き寄せている。同社は２４年９月末を基準日とする株主優待を最後に制度を廃止していたが、前回の株主優待制度を再検証し、維持費用の