阪神、中日、広島などでコーチを歴任した高代延博さんが9日午後8時42分、食道胃接合部がんのため死去した。野球部監督を務めていた大経大が10日、明らかにした。71歳。葬儀・告別式は非公表。智弁学園（奈良）、法大を経て、東芝から78年ドラフト1位で日本ハムに入団。88年に交換トレードで広島へ移籍し、翌89年に現役を引退した。現役時代以上の輝きを放ったのが、コーチとしての人生。90年に広島の1軍コーチに就任すると、