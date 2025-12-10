ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 中国の動画共有アプリ「小紅書」に1年間、接続遮断命令 台湾 詐欺 アプリ 投資 クラウド 微博 プライバシー 中国 百度 台湾 クレジットカード 受験 読売新聞オンライン 中国の動画共有アプリ「小紅書」に1年間、接続遮断命令 台湾 2025年12月10日 20時55分 リンクをコピーする 【台北＝園田将嗣】台湾当局が今月４日、中国の動画共有アプリ「小紅書」に１年間、接続を遮断する命令を出した。台湾では過去２年間、同アプリを悪用した詐欺被害が約１２億円に上るが、運営主体が中国にあるため捜査が難しいためだという。発表などによると、同アプリの台湾の利用者は約３００万人。２０２４年以降、同アプリを悪用した詐欺事件が１７０６件起きており、被害金額は２億４７６８万台湾ドル（約１２億円）に及 記事を読む おすすめ記事 中国ドラマブーム再燃！大ヒットブロマンス時代劇「陳情令」や、注目の新作BL「紫陌紅塵-Kill To Love-」がついにbloome+で見放題！そのほか、続々ラインナップ登場！ 2025年12月5日 12時0分 西武・源田 年俸3億円でサイン WBC出場にも意欲「選んでいただけたらチームのために頑張りたい」 2025年12月4日 14時32分 BD元王者を「素人パンチ」呼ばわり 中国最大の格闘技団体「武林風」王者、“路上のライオン”とは何者？ 2025年12月4日 18時30分 「政冷経熱」の日中関係は終わった イベントや交流事業の中止から透けて見える中国政府の思惑 2025年12月4日 19時0分 麻薬使用の記録も封印？中国で「治安管理処罰法」が波紋を呼ぶ―独メディア 2025年12月5日 21時0分