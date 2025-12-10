日本維新の会に所属する奥下剛光衆議院議員が、2023年に政治資金から合計12万6500円を支出し、キャバクラとラウンジの支払いに当てていた問題が取り沙汰されている。【写真】「悪意か無知かわかりませんが」テレビ報道に噛みついた維新・藤田共同代表店を選べる立場にないと釈明「これは政治資金収支報告書からわかったもので、2023年3月に東京赤坂のキャバクラに3万6300円、同年4月に大阪の繁華街であるミナミのラウンジに5万72