米Googleは、XR向けOS「Android XR」エコシステムに対応したデバイスとして、AIグラスを2種類開発していることを明らかにした。ひとつはディスプレイ非搭載型、もうひとつはディスプレイ搭載型になるという。 ディスプレイ非搭載型のAIグラスでは、内蔵のスピーカーとマイク、カメラを使って生成AIのGeminiと対話可能。ディスプレイ搭載型では、道案内や翻訳表示などをレンズ内ディスプレイに表示できる。 い