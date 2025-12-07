¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û INI¤¬¡¢12·î12Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥­¥éー¡Ù¤Î¥¢¥ª¥Ï¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖTrue Love¡×¤ÎPV¤òINI¸ø¼°YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£ ¢£PV¤Ç¤Ï¥¢¥ª¥Ï¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡ª ¡ÖTrue Love¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë12·î12Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥­¥éー¡Ù¤Î¥¢¥ª¥Ï¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼