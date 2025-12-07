INI¡¢±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¥¢¥ª¥Ï¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖTrue Love¡×Performance Video¸ø³«
¢£PV¤Ç¤Ï¥¢¥ª¥Ï¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡ª
¡ÖTrue Love¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌÚÂ¼ËïºÈ¤¬¥¯¥¢¥È¥í¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë12·î12Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù¤Î¥¢¥ª¥Ï¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£
ÀÄ½Õ¤òÌ£¤ï¤¦³Ú¤·¤µ¤ä´ò¤·¤µ¡¢¥É¥¥É¥´¶¤ò¿ð¡¹¤·¤¯¤â¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¥àー¥É¤ÇÉ½¸½¤·¤¿ÀÄ½Õ¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¥½¥ó¥°¤Ç¡¢»×¤ï¤º°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÖ²÷¤Ê1¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
PV¤Ç¤Ï¥¢¥ª¥Ï¥ë¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤ËÁê±þ¤·¤¯¡¢³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤ò¼Â»Ü¡£¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤È1 ¥«¥Ã¥È»£±Æ¤Î¥àー¥É¤ò³è¤«¤·¤¿Î×¾ì´¶¤¬¤¢¤ê¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¹»Æâ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾Ð´é¤ÇÍÙ¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢ÀÄ½Õ¥¢¥ª¥Ï¥ë¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶ ¤¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥µ¥Ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ï¥¤¥¸¥ã¥ó¥×¤ä¡¢INI¤Î°§»¢¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈLog in to us¡É¤Î¥Ï¥ó¥É¥µ¥¤¥ó¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡£º£ºî¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏMONA¤¬Ã´Åö¤·¡¢ËÜÆ°²è¤Ç½é¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
°áÁõ¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー»ÅÍÍ¤Î¤ªÂ·¤¤¤Î¥Ú¥¤¥ó¥È¥Ç¥Ë¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥Ö¥ëー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇINI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥ª¥Ï¥ë ¥àー¥É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖTrue Love¡×¤Ï11·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥°¥ëー¥×½é¤ÎWINTER SINGLE¡ÖTHE WINTER MAGIC¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥é¥²Æü¤Ç93ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¡¢½é½µ¤Ç¼«¿ÈºÇ¹â¤ÎÇä¤ê¾å¤²121ËüËç¤òÆÍÇË¡£¤ï¤º¤«4Æü´Ö¤Ç¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÃ£À®¤·¡¢Billboard JAPAN¤ÎÅö¥Á¥ãー¥È2024Ç¯11·î～¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂ¿½é½µ¥»ー¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤Î½é½µ¥ß¥ê¥ª¥ó¤òµÏ¿¡£2025Ç¯Ç¯´ÖBillboard JAPAN¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥»ー¥ë¥¹¡¦¥Á¥ãー¥ÈTop Singles Sales¤Ç¤â¼ó°Ì¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡Ù
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
½Ð±é¡§¾åÇòÀÐË¨²Î¡¡¹â¶¶¶³Ê¿¡¡ÌÚÂ¼ËïºÈ¡¡ÃæÅçñ¥ÂÀ¡¡çÐÆá¾ë¾©¡¡Â¾
´ÆÆÄ¡§±ÑÊÙ
µÓËÜ¡§»³²¬½áÊ¿
¸¶ºî¡§¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡ÙÉ´À¤ÅÏ¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×´©¡Ë
ÇÛµë¡§ÅìÊõ
(C)2025¡Ö¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¥éー¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¡(C)É´À¤ÅÏ¡¿½¸±Ñ¼Ò
