シンガーソングライターで元ＮＭＢ４８の初代キャプテン・山本彩がＡＫＢ４８の結成２０周年コンサートのオフショットを公開した。山本は７日までに自身のインスタグラムを更新。「２０２５．１２．５（Ｆｒｉ）‐ＡＫＢ４８２０ｔｈＹｅａｒＬｉｖｅＴｏｕｒ２０２５ｉｎ日本武道館‐２０周年おめでとうございます一緒にお祝い出来たこと２０年の歴史の１ページに私も居られたこと光栄に思います」と記し