◆サッカー国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。＊＊＊“超攻撃的布陣”の左サイドは変幻自在にポジションチェンジを繰り返した。０―０の後半開始から三笘が左のシャドーに入り、同１７分には左ウィングバックで中村敬斗がピッチに立つ。同じタイミングで堂安、伊東、上田も起用されて