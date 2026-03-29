お笑いタレント千原ジュニア（51）が22日配信されたABEMA「ABEMA的ニュースショー」（日曜正午）にMCとして生出演。電動キックボードなどのシェアリングサービス「LUUP」をめぐり、私見を述べた。この日、同番組では4月1日から自転車の各種交通違反に対しても、反則金が科される青切符制度が導入されることなどを取り上げた。その中でさまざまな自転車の違反行為や危険行為の話題になった流れで、自動車をよく運転しているジュニア