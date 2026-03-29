「広島２−１中日」（２８日、マツダスタジアム）広島本拠地の鯉党にあいさつ代わりの快投を披露した。フレディ・ターノック投手が来日初登板初先発で７回５安打無失点、７奪三振の好投。「チームを助けられる投球ができた」とうなずいた。最速１５４キロを計測した直球に加え、ツーシームの威力が抜群だった。２７日の開幕戦で１７安打を放った竜打線を「インコースに投げ切ることができれば抑えられる」と分析。その言葉通