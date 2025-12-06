ボクシングの元東洋太平洋スーパーバンタム級王者でＷａｋｅＲｉｓｅ会長の和気慎吾氏がＹｏｕＴｕｂｅ「和気慎吾リーゼントチャンネル」で、フレアジム会長の赤井祥彦氏と注目の一戦について意見を交わした。日本初の５階級制覇を目指してバンタム級へ転向したＷＢＡ同級９位・井岡一翔（３６＝志成）は、１２月３１日に東京・大田区総合体育館で同級１１位マイケル・オルドスゴイッティ（２４＝ベネズエラ）とＷＢＡ同級挑戦