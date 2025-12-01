Image: CORONA 11段階中、2〜3で十分です。冬場の必需品、暖房器具。効率で言えばエアコン最強。これは異論ありません。やっぱヒートポンプは素晴らしいテクノロジーです。 Image: Amazon しかし、「エアコンの風が嫌」とか「部屋全体を暖める必要なくない？」みたいなときに、さぁどうする？ 僕はここに1つ