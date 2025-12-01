11段階中、2〜3で十分です。

冬場の必需品、暖房器具。効率で言えばエアコン最強。これは異論ありません。やっぱヒートポンプは素晴らしいテクノロジーです。

しかし、「エアコンの風が嫌」とか「部屋全体を暖める必要なくない？」みたいなときに、さぁどうする？ 僕はここに1つの答えを出しました。コロナの「コアヒート」です。

価格はセールで2万4990円。

似たような見た目のハロゲンヒーターが1万円以下でポチれるのを考えると、なにそれ高い…って思うかも知れませんが、効率や省エネ力を長い目で見るとこれが最強だと感じています。

ブラックセラミックコーティングで遠赤外線モリモリ

コアヒートが面白いところは、その発熱のしくみ。

原理としては、金属パイプの中の発熱体から熱を発生させる、いわゆる「シーズヒーター」というジャンルですね。コロナではこのヒーター管に、輻射率の高いブラックセラミックをコーティング。

ヒーター部が明るくならない＝電力を効率的に遠赤外線へと変換することで、人体に吸収されやすい遠赤外線がドバドバ出るそうな。「光る」って暖房としてはわかりやすいけど、単純に熱が欲しいときは無駄だったのかもなぁ。

おかげで近くに置いてもこのヒーターは眩しくありません。まぁ、MAXレベルにするとちょっと赤くなりますけど、MAXは暑すぎて辛いくらいなので、僕はほとんどその状態を見ませんね。冒頭でも述べたように、1人で使うなら11段階中2〜3で十分です。

風を出さずにほぼ無音。オレ自身が異常に温かいんだが!? みたいな不思議

その2〜3とかのレベルでも真正面に居ると「もしかして自分から熱が出ているのか？」と錯覚するレベルで暖かくなります。

なんというか焚き火に当たって、ぽかぽかが移る感覚。ですね。遠赤外線って本当にすごい。また、「ゆらぎ運転」という体感温度に合わせて出力をセーブしてくれる機能もあり、エコさも考えられているのが本当にえらい。

エアコンみたいに広い空間全体を暖めるのには不向きですけど…スポット的に暖まればいい。というなら、僕はこれが暖かさとエコさ最強だと思います。

横にすると広範囲。首振りも対応

「スポット的」とは言いましたが、実は90度回転させて横向きにもできます。

さらに首振りにも対応しているので、家族へまんべんなく熱を届けることもできますね。ほんと、自室で使っても満足できるし、リビングで使っても満足できる最強の暖房なので、ぜひ使ってみてください。

値段以上の満足感がありますから。我が家は2台あります。

