不良債権化したレンドンと別れる決断をするのか…(C)Getty Imagesエンゼルスのアンソニー・レンドンは現在、球団と契約解除の協議を進めていると報じられた。来季が7年総額2億4500万ドル（約380億円）の最終年となっており、バイアウト（契約買取）が成立した後は現役を引退するとも見込まれている。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る2020年のエンゼルス加入以降、故障欠場を繰り返し、6シー