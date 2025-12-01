巨人の丸佳浩外野手（３６）が３０日、都内の中高生放課後居場所施設を訪問する「丸メシプロジェクト」を開催。食事、ゲームなどで子どもたちと触れあった。日本ハムからＦＡで松本剛外野手（３２）が加入したが、激化する外野手レギュラー争いを歓迎。定位置をつかみ取って残り７１本となった通算２０００安打の早期達成と、チームの日本一に貢献する思いを語った。松本の加入、若手の突き上げ。激しくなる外野手レギュラー争