2025年11月26日、台湾メディア・中時新聞網は、台湾のネット掲示板上で「日本で購入した給湯器を持ち帰ることはできるのか」についての議論が起きたと報じた。記事は、台湾のあるネットユーザーがこのほど、ネット掲示板PTTに「来月日本へ旅行し、コーヒーメーカー、ドライヤー、温水洗浄便座、掃除機などの家電を購入する予定だが、電池や可燃性ガスを含まない給湯器だけは、台湾へ持ち帰るための受託手荷物として預けられるのだ