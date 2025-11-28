【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）【映像】富永→渡邊で「ワールドクラスのアリウープ」バスケットボール日本代表のSF渡邊雄太（千葉ジェッツふなばし）が、圧巻のアリウープを成功させた。SG富永啓生（レバンガ北海道）のループパスを豪快に叩き込んだプレーにファンたちが熱狂している。日本は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア