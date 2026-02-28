【FIBAワールドカップ予選】日本代表 80−87 中国代表（2月26日／沖縄サントリーアリーナ）【映像】西田を踏む素振り…中国HCの愚行に渡邊が激怒アカツキジャパン（バスケットボール日本代表）のSG西田優大が犯したファウルを巡って、中国代表のベンチがヒートアップ。さらにヘッドコーチが倒れている西田を踏みつけようとした疑惑もあり、中国ベンチに対してテクニカルファウルが宣告された。日本代表は2月26日、「FIBAバスケ