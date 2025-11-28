仕事で成功するためには、何にお金を使うのが効果的なのか。実業家の堀江貴文さんは「僕は、ランチではうな重を食え、と言いたい。安くてそこそこ腹を満たせるひとりメシを続けている人は、ライフステージを上げるチャンスを失っている」という――。※本稿は、堀江貴文『あり金は全部使え』（マガジンハウス新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／bee32※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／bee32■酒食には