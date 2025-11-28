木村屋總本店から、今年も数量限定の「和のシュトーレン」とクリスマス限定セットの予約がスタート♡11月27日16時よりオンラインショップで受付開始です。伝統の酒種を使い、柿・イチジク・こしあん・黒豆・栗・きなこなど和素材をたっぷり使用したシュトーレンは、木村屋ならではの和の味わい♪クリスマスセットは個包装のパンとKIMURAYAロゴ入りプレート付きでパーティーにもぴったり