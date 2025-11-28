木村屋總本店♡数量限定「和のシュトーレン」＆クリスマスセット予約開始

木村屋總本店から、今年も数量限定の「和のシュトーレン」とクリスマス限定セットの予約がスタート♡11月27日16時よりオンラインショップで受付開始です。伝統の酒種を使い、柿・イチジク・こしあん・黒豆・栗・きなこなど和素材をたっぷり使用したシュトーレンは、木村屋ならではの和の味わい♪クリスマスセットは個包装のパンとKIMURAYAロゴ入りプレート付きでパーティーにもぴったりです。

和の素材を楽しむシュトーレン

「和のシュトーレン」（税込2,800円）は、木村屋伝統の酒種を使用し、柿・イチジク・こしあん・黒豆・栗・きなこをふんだんに組み合わせた和風仕立て♡

しっとりとした生地と和の素材のハーモニーが魅力です。焼酎使用のため、お子様や妊娠・授乳期の方、運転時はご注意ください。

クリスマスのティータイムや贈り物にもおすすめの限定品です。

東京ばな奈新作♡キャラメルチーズケーキが12月3日登場

お得で華やかなクリスマスセット

「クリスマスセット」（税込4,980円・送料込み）は、和のシュトーレンに加え、スノーマン×2、チョココロネ、メロンパン、シナモンロールを詰め合わせ♡

さらにKIMURAYAロゴ入りプレート付きで、華やかさもプラス。パンは全て個包装されており、クリスマスパーティーやプレゼントに最適です。

数量限定のため、予定数量に達し次第受付終了となります。

木村屋總本店で特別なクリスマスを♡

木村屋總本店の数量限定「和のシュトーレン」とクリスマスセットは、和素材の優しい味わいと華やかさを兼ね備えた冬の贅沢アイテム♡

オンラインショップで11月27日16時より予約開始、12月25日までにお届け。

和のシュトーレン（税込2,800円）やクリスマスセット（税込4,980円・送料込み）で、大切な人とのクリスマスをおいしく彩ってみてください♪