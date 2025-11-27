大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、11月27日の放送に銚子電鉄・取締役の西上（にしうえ）いつきが出演。『ぬれ煎餅』販売、「お化け屋敷電車」などでも話題となる銚子電鉄の経営状況について語った。 青木理「根っからの『鉄ちゃん』ということですよ。もともと名鉄（名古屋鉄道）の運転士をされていたと」 西上いつき「名