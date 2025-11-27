11月26日、元「TOKIO」の国分太一が、一連の騒動について記者会見を開き、謝罪した。久しぶりに公の場に姿を現したが、激変した姿が注目を集めている。国分に関しては、6月に日本テレビがコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、レギュラー番組『ザ！ 鉄腕！ DASH！！』からの降板を発表した。その後、国分は無期限活動休止、TOKIOも解散になるなど混乱が続いたが、今回、初めて国分が自らの口で騒動について語った