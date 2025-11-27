年金暮らしの主婦・安達さん（68歳・仮名）は最近、息子からの連絡に「またお金の相談かもしれない」と胸がざわつくようになりました。教育熱心な息子夫婦からの度重なる相談に“かわいい孫のため”と応えてきた結果、老後資金が大きく減ってしまったのです。生活の不安と孫のため「断れない」葛藤……。CFPの伊藤寛子氏が、資産と家族関係を守るための注意点について事例とともに解説します。可愛いけれど…“孫と会う日”が憂鬱