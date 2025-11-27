年金暮らしの主婦・安達さん（68歳・仮名）は最近、息子からの連絡に「またお金の相談かもしれない」と胸がざわつくようになりました。教育熱心な息子夫婦からの度重なる相談に“かわいい孫のため”と応えてきた結果、老後資金が大きく減ってしまったのです。生活の不安と孫のため「断れない」葛藤……。CFPの伊藤寛子氏が、資産と家族関係を守るための注意点について事例とともに解説します。

可愛いけれど…“孫と会う日”が憂鬱になってしまったワケ

「週末遊びに行っていい？」――そんな息子からの電話を心から喜ぶことができず、むしろ憂鬱に感じるようになってしまった。母親の安達陽子さん（68歳・仮名）は、通話を切ったあと、小さくため息をつきました。

「また何かお願いされるのかしら」

以前は孫の康介くん（8歳・仮名）と葵ちゃん（5歳・仮名）を連れて遊びに来る息子家族を迎えるのが純粋にうれしかったはずでした。しかしいまは、それだけでなく胸に“モヤっとした感情”がわいてきます。理由はわかっています。

「康介が中学受験用の塾に通うなら、早いほうがいいと思って……」

「夏期講習が思ったよりも高くて……」

「せっかく習わせるなら、ピアノを買おうと思って……」

息子夫婦が家にくるときには、“お金にまつわる相談”をされることがほとんど。それを耳にするたびに、「またか」と思ってしまう自分がいるのです。

孫は可愛いし、息子の家族を応援したい気持ちは当然あります。でも、最近「援助することが当たり前」のように続いていることに、本当は楽しみなはずの息子家族と会う日が、複雑な思いで迎える日へと変化していきました。

そもそも、陽子さんは孫の誕生祝いにはじまり、毎年の誕生日はもちろん、七五三、入園・入学祝いなど、節目節目でお祝いとして、お金を入れた封筒を渡してきました。

上の孫の康介くんの小学校入学時には、“祖父母からプレゼント”という会話の流れを作られ、デパートに見に行くことに。すると、息子夫婦と康介くん自身が希望したランドセルは、なんと8万円超え。陽子さんは予想以上の値段に驚きつつも、「孫のためなら」と思い切って支払いました。

「確かに高かったけれど、お祝いだし、ある程度納得はできる。でも、塾や習い事のことまで私たちが援助し続けなければならないのかしら。2人もいるから、この先のことを考えるとキリがないわ」

教育に熱心なのは、息子ではなく、その妻のほう。とても一生懸命で、その熱心さがときに家計を圧迫してしまうのも事実です。自分たちの収入で賄える範囲であればよいのですが、そうではないのが問題でした。

嫁「本当に助かりました！」―お礼の言葉が重荷に

当初は“たまに頼られる”程度だった支援が、いつの間にか息子家族が遊びに来るたびになにかしらの援助をするのが“当たり前”になっていました。

「このペースじゃ、思ったよりも早くお金が尽きてしまうかもしれない」

安達さんの息子家族への援助額は、気づけば年50万円を超えていました。退職金の残りと預貯金で3,000万円ほどあったはずの老後資金は、孫関連の費用だけで5年で300万円以上減っていたのです。

年金も夫婦で月25万円と平均的。息子夫婦は陽子さん夫婦の資産状況や年金額を知りませんが、生活に余裕があるように見えていたのかもしれません。

しかし、実際には勤労収入のない年金暮らし。使っただけ貯蓄が減っていき、増えることはありません。孫2人がこの先、中学・高校・大学と進学していくなかでこうした援助を続けていては、家計がもたないのは明らかでした。

こうした状況から、会うたびに言われる「いつもありがとうございます！ 本当に助かっています！」という明るい言葉が、だんだん胸に重くのしかかるようになったのです。

夫からも、「毎回は出さなくてもいいんじゃないか？」とやんわり言われました。その通りだと思う反面、安達さんの胸には別に恐れることがありました。

――援助を断ったら、冷たい祖母と思われるのでは？

――息子夫婦との関係が悪くなるのでは？

孫は可愛いし、できることならサポートしたい。でも、自分たちの生活も守らなければならない……愛情と不安が複雑に絡み合うなか、「孫は可愛いのに、会うのが憂鬱」という矛盾した感情が生まれてしまったのです。

孫への支援を行う際の問題と対策

安達さんのようなケースは、珍しくありません。教育費の高騰、共働き世帯の負担増加、そして祖父母世代の資産の存在から、「祖父母の支援を前提とした教育費」となる家庭が少なくありません。とくに問題なのは、支援が“都度”、“行き当たりばったり”で発生することです。

・事前の計画がない

・どこまで援助するかの線引きもない

・終わりのタイミングも見えない

これでは、老後資金は当然削られていきます。息子世帯は助かるかもしれませんが、祖父母が老後破綻のリスクを背負ってしまえば、結局は家族全体の負担になります。老後資金は有限であり、“自分たちの生活を守ること”は、むしろ家族全員の未来のために必要なことです。

だからこそ、孫への支援は「ライフプランの一部」として考える必要があります。その上で注意すべき点は以下の3つです。

1. 支援の「上限」を決める

都度の相談に応じて支援するのではなく、「年間〇万円まで」などあらかじめ枠を決めておく。

2. 支援の「対象」を明確にする

「入園・入学など節目のみ」「お祝い事だけ」など、“なんでもかんでも”ではなく、支援をするタイミングや目的を明確にし、想定していたタイミングで支援を行う。

3. お金以外の支援も立派なサポート

休日に預かる、習い事の送迎を手伝う、勉強の面倒を見る、などの支援も、お金の支援以上にありがたいサポートです。

“予算の範囲での援助”に切り替え

安達さんは夫と話し合い、「息子家族が来るたび、毎回のように行っていた援助はやめる」「入学や誕生日など、節目の支援やプレゼントのみ行う」方針を決めました。

家計を見直した結果、年間20万円までなら無理なく孫をサポートできることもわかりました。そして、思い切って息子夫婦に伝えました。

「応援したい気持ちは変わらないけれど、私たちも年金生活でそれほど余裕はないの。介護が必要になる可能性だってあるし、将来どれだけお金が必要になるかわからない。あなたたちに迷惑をかけないためにも、必要なお金は確保しておきたいから、これからは毎回じゃなく私たちができる範囲で協力させてちょうだいね」

勇気を振り絞って伝えると、息子は「無理させてたんだね、ごめん。いままで本当にありがとう」。そう言って、お嫁さんも一緒に頭を下げてくれました。

そしてその日の帰り際、「ばあば、また遊ぼうね！」と話す孫の笑顔を、“お金の不安”なしに見つめることができました。支出も心も軽くなり、以前のように自然な笑顔で孫を迎えられるようになったのです。

家族の未来を豊かにする「資産の使い方」

孫を思って援助することは悪いことではありません。しかし、援助しすぎて自分たちの暮らしが成り立たなくなれば、結局は子ども世帯に負担を背負わせることになります。

家族関係を長く穏やかに続けていくためには、「支援の線引き」は、家族を守るために大事なことです。“お金を出すこと”だけが愛情ではなく、“笑顔で会える関係を守ること”が老後の暮らしを豊かにします。

自分たちの生活をまずはしっかり守り、無理のない範囲で孫や子どものサポートを行うバランスが、家族全員の未来を豊かにする「資産の使い方」です。

伊藤 寛子

ファイナンシャル・プランナー（CFP®）