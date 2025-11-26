日本テレビの「ザ!鉄腕!ＤＡＳＨ!!」を６月に降板され活動を休止している元TOKIOの国分太一氏（51）が11月26日、問題発覚後初めて記者会見し、日本テレビ（以下、日テレ）が降板理由に挙げたコンプライアンス違反について「思い当たること」 があるとし、被害者らへの謝罪を表明した。ただ日テレからは自身のどの行為を降板理由としたのか説明を受けておらず、説明責任を果たすためにそれを聞いて「答え合わせ」をしたいと日テレに