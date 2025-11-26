バイエルン女子は25日、日本女子代表(なでしこジャパン)MF谷川萌々子との契約を29年6月まで延長したことを発表した。2005年5月7日生まれの20歳は、24年1月にJFAアカデミー福島からバイエルンに加入。24シーズンの残り期間をレンタル先のローゼンゴード(スウェーデン)で過ごし、昨季からバイエルンに復帰した。女子サッカー部門のビアンカ・レックディレクターは「彼女との契約延長について、疑問の余地は全くなかった」と語