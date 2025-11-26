横浜FCは25日、MF中野嘉大が契約満了に伴い、2025シーズン終了をもってクラブを離れることが決定したと発表した。93年2月24日生まれの32歳は、筑波大から15年に川崎Fに加入。仙台、札幌、鳥栖、湘南を経て、24年から横浜FCでプレーし、今季はJ1リーグ3試合に出場していた。中野はクラブを通じ、「2年間ありがとうございました。今シーズンはJ1残留という目標を達成できず、応援してくれた皆さんに申し訳ない気持ちでいっぱい