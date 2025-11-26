シンクロ・フードが９日ぶりに反発している。この日、運営するキッチンカー（移動販売車）のプラットフォーム「モビマル」の登録事業者数が全国で１万を突破したと発表しており、好材料視されている。 「モビマル」は、ＩＴを活用し効率的な移動販売を可能とする、日本最大級の移動販売プラットフォームサービス。登録事業者は東名阪を中心に増加し、近年では地域の登録も順調に拡大。現在で