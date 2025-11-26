¡ÖËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤â2025Ç¯10·î¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÂæÉ÷¤¬È¬¾æÅç¤òÄ¾·â¤·¡¢²È²°ÅÝ²õ¤äÃÇ¿å¤Ê¤ÉÂç¤­¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î»þÅÀ¤ÎÅç¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢ANA¡ÊÁ´Æü¶õ¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¸ÜµÒ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´¤¦ANA X¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½¾õ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¨»´¡Ä¤³¤ì¤¬¡ÖËöµÈÃÏ¶è¡×¤Î¸½¾õ¤Ê¤É¤Ç¤¹11·î¸½ºß¡¢ÅçÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä°û¿©Å¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç