ÂæÉ÷¤Ç¿ÓÂçÈï³²¡ÖÈ¬¾æÅç¡×¤Î¸½¾õ¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡© º£¡ÖÅç¤ØÎ¹¹Ô¡×¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤« ¸½ÃÏ¤Ï¡Ö¤¼¤ÒÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤±¤É¡Ä¡×
¡ÖËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×µ¤»ý¤Á¤â
¡¡2025Ç¯10·î¡¢2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤êÂæÉ÷¤¬È¬¾æÅç¤òÄ¾·â¤·¡¢²È²°ÅÝ²õ¤äÃÇ¿å¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î»þÅÀ¤ÎÅç¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢ANA¡ÊÁ´Æü¶õ¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¸ÜµÒ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃ´¤¦ANA X¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½¾õ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¨»´¡Ä¤³¤ì¤¬¡ÖËöµÈÃÏ¶è¡×¤Î¸½¾õ¤Ê¤É¤Ç¤¹
¡¡11·î¸½ºß¡¢ÅçÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä°û¿©Å¹¤ÎÂ¿¤¯¤Ï±Ä¶È¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Åç¤Î³Æ½ê¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤âÅÝÌÚ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤¯¤ËÅÚº½Êø¤ì¤ÎÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÆîÅìÉô¡¦ËöµÈÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÅÚº½¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤ë¾ì½ê¤â¸«¤é¤ì¡¢È¯¹Ú¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆÈÆÃ¤Î½µ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åç¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ë²¹Àô¤â¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀºÆ³«¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡È¬¾æÅç¶õ¹Á¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Äà¤ê¤ä¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»ä¤¬¤è¤¯¹Ô¤¯°û¿©Å¹¤ÎÊý¤Ï¡Ø¥³¥í¥Ê²Ò¤ß¤¿¤¤¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìë¤Ï¾¯¤·¼«½Í¥à¡¼¥É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£2026Ç¯1·îËö¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤â½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð1¤«·îÀè¤Þ¤ÇËþÀÊ¤¬Â³¤¯¤è¤¦¤Ê°û¿©Å¹¤Ç¤â¡¢¥é¥ó¥Á¤Ë1ÁÈ¤·¤«Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Åç¤È¤·¤Æ¤Î´Ñ¸÷¼õ¤±Æþ¤ì»ÑÀª¤ÏÁ°¸þ¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¤¼¤ÒÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åç¤Î³èÀ²½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤É¤ó¤É¤óÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢²¹Àô¤Ê¤É¤¬¤Þ¤ÀÉüµì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÅç¡¢»ÄÇ°¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÉü³è¤·¤Æ¤«¤éËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¹Àô¤ä°ìÉô»ÜÀß¤ÎÉüµì¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢È¬¾æÉÙ»Î¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍºÂç¤Ê¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Àä·Ê¡¢Ì¾Êª¡ÖÅç¼÷»Ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Åç¥°¥ë¥á¡¢Äà¤ê¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡£´°Á´¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸½¾õ¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ªANA¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢È¬¾æÅç¤Ø¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ò´µ¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ê¹Ò¶õ·ô¡Ü½ÉÇñ¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º ¥Û¥Æ¥ë¡Ê½ÉÇñ¤Î¤ß¡Ë¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1¿Í¤¢¤¿¤êºÇÂç1Ëü5000±ß¤ò³ä¤ê°ú¤¯¡ÖANAÈ¬¾æÅç¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë»Üºö¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
