これが、27年W杯で「ベスト8」を狙うチームのパフォーマンスなのか。ラグビー日本代表 27年Ｗ杯に向けて3つの大問題…屋根閉め切り“蒸し風呂”奇策も奏功せずジャパン(世界ランキング13→12位)の、秋のテストマッチ5連戦を見た率直な感想だ。幕開けとなった10月25日のリポビタンDチャレンジカップ・オーストラリア(7位)戦こそ、自陣のトライラインを背負ったパワープレーを耐え抜くなど、粘り強い防御で15対19と食い下がり