“Quality Wear”ブランドとして注目を集める「BAMBI WATER（バンビウォーター）」のスタイルナイトブラが、「楽天年間ランキング2025」にてインナー・下着・ナイトウェアジャンルで3年連続1位を受賞しました。さらにアパレル商品全体で年間2位、全商品約3.6億点の中から総合25位を獲得する快挙に♡今年はナイトブラだけでなく、キャミソールなど多数のアイテムがランクイン！ 3年連続1位♡ス