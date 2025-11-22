“Quality Wear”ブランドとして注目を集める「BAMBI WATER（バンビウォーター）」のスタイルナイトブラが、「楽天年間ランキング2025」にてインナー・下着・ナイトウェアジャンルで3年連続1位を受賞しました。さらにアパレル商品全体で年間2位、全商品約3.6億点の中から総合25位を獲得する快挙に♡今年はナイトブラだけでなく、キャミソールなど多数のアイテムがランクイン！

3年連続1位♡スタイルナイトブラ

「BAMBI WATER スタイルナイトブラ」は、“外出時もおうちでも1日中使える”をコンセプトに、柔らかさとホールド力を両立した人気アイテム。

脇高設計で横流れを防ぎ、特殊加工のリフトパッドが美しいバストラインをキープします。

楽天年間ランキング2025でインナー・下着・ナイトウェアジャンル1位、アパレル全体では2位を獲得。総合25位にも選ばれ、多くの女性の支持を証明しました♡

BAMBI WATERのブラが楽天年間ランキング1位♡3年連続受賞の理由とは

プロテインシェイク

スタイルナイトブラシームレス

ブラ イン サラキャミソール

同じく注目を集めたのが、ダイエット・健康ジャンル3位の「プロテインシェイク」。

Wプロテインに加え、美容成分を配合し、人工甘味料不使用で低カロリー・低糖質・低脂質を実現。置き換えにも使えると話題です。

また「スタイルナイトブラシームレス」は独自パネルでホールド力と快適さを両立し、インナー・下着・ナイトウェアジャンルで入賞。

さらに特許技術(*1)COMBINE製法を採用した「ブラ イン サラキャミソール」もランクインし、サラっとした軽い着用感が人気です。

*1. 特許第7671531号

Quality Wearブランドとしての魅力

BAMBI WATERは、日常の中で“生活をアップデートできる機能ウェア”を提供するブランドとして、幅広い年代の女性から支持されています。

バストケア、ボディメイク、ヘルスケアを美しく快適に続けられる設計を追求し、今年も多くのユーザーに愛される結果となりました。

アイテム選びに迷ったら、ランキング受賞商品から試すのがおすすめです♪

毎日をアップデート♡BAMBI WATERで輝く私に



「BAMBI WATER スタイルナイトブラ」の3年連続1位獲得をはじめ、「プロテインシェイク」や「シームレスナイトブラ」、「ブラ イン サラキャミソール」など多くの商品が楽天年間ランキング2025で受賞。

美しいバストメイクを叶えるブラから、自分を整えるヘルスサポートまで、毎日を豊かにしてくれるアイテムが揃っています。生活の質を高めたい方にぴったりのブランドです♡