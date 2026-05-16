「かわいい」って褒められそう♡【セリア】本物みたいな「食べ物モチーフ雑貨」

本物に似せて作られた【セリア】の「食べ物モチーフ雑貨」に注目。かわいさとユニークさが両立したような遊び心を感じるデザインは、持っているだけで気分まで上がるかも。今回は、日常使いできる収納ケース & コースターをご紹介します。思わず誰かに見せたくなりそうな食べ物モチーフの雑貨を、ぜひ暮らしに取り入れてみて。

バターを乗せたふわふわパンケーキとパン！？

ふわふわとした質感と、フォルムがかわいい「ミニ収納ケース パンケーキ & 食パン & 目玉焼き」。こちらは3種類あるうちの、パンケーキと食パンのミニケースです。四角いフェルトでバターを表現し、パンケーキにはシロップまで再現されています。食パンの耳部分までふわふわで、ユニークなデザインに目が釘付けになりそう。チャック付きで中身が見えず、隠して持ち歩きたい小物入れにもぴったり。3種類を用途ごとに使い分けるのも良さそうです。

ビスケット型のコースターも

ビスケットの表面の細かな模様まで再現したリアルさの、「ビスケットコースター」。淡いベージュの色味は、さまざまなインテリアにも馴染んでくれそうです。複数個買って並べれば、統一感のあるテーブルコーディネートが楽しめそう。お食事やカフェタイムにはもちろん、小さな花瓶を置いてもおしゃれかも。

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writer：S.Hoshino