総合食品メーカー「久原本家」（福岡県糟屋郡）が展開するブランド「茅乃舎」の旗艦店「東京銀座 茅乃舎」（東京都中央区）が11月21日にオープンします。主力商品「茅乃舎だし」をはじめ、全国から集めた「加賀車麩」「干したけのこ」といった乾物、地域別のだしを作れる「茅乃舎 厳選素材 乾物キット」、銀座店限定「特選 茅乃舎だし」「だし茶漬け うなぎ」などが購入できます。【写真】外観がすごい…さすが隈研吾！貴重な