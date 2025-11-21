俳優渡辺謙（66）が21日までに、自身のインスタグラムを更新。オーナーを務めるカフェ「K−port」閉店を発表した。渡辺は「K−portも11月20日で13年を迎えました。これまで山あり谷ありの道のりでしたが、多くの皆さまに愛される港のカフェになることができました」と報告した。続けて「さて、僕も今年で66歳。自分の年齢と向き合い、この先の未来に自分が、どうこの港町と関わっていけるのか、様々形態を模索しようと考え続けてい