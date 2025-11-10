俳優の妻夫木聡（44)が日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にVTR出演。自宅にも遊びに行く仲というこの日のゲスト・俳優の渡辺謙（66）の気さくな面を明かした。プライベートで「“ご飯食べたいです”って言ったら、“じゃあうちに泊まりに来いよ！”って言って。もう飛び越えちゃうんですね」と笑った。さらに「ランチ食べようってなって“じゃあどこ行きますか？”“どこにも行かないよ。俺が作るんだよ”っ