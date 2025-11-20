Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2025年11月20日は、巻き取り式USB-Cケーブルを2本内蔵・最大7台に同時充電・最大100Wの高出力の三拍子がそろった、Anker（アンカー）の充電ステーション「Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」がお得に