Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年11月20日は、巻き取り式USB-Cケーブルを2本内蔵・最大7台に同時充電・最大100Wの高出力の三拍子がそろった、Anker（アンカー）の充電ステーション「Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」がお得に登場しています。

Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック 7,790円 （22%オフ） Amazonで見る PR PR

巻取り式USB-Cケーブル付きでデスクも配線もすっきり整う、Ankerの7-in-1充電ステーションが22％オフ！

Anker（アンカー）の「Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」は、巻き取り式USB-Cケーブルを2本内蔵し、コンセントやポートを合計7つ搭載した充電ステーション。最大100Wの高出力でノートPCもスマートフォンもまとめて急速充電できるアイテムが22％オフとお買い得です。

本製品は、側面に2本の巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵しています。ケーブルは最大で約70 cmまで引き出せ、使わないときはスルスルと収納できます。

ケーブルはどちらも約15cm、27cm、37cm、47cm、55cm、62cm、67cm、70cmの8段階で、使い勝手に合わせて調整が可能。また、約18,000回以上の巻き取り・折り曲げテスト に耐える高耐久仕様なので、安心して使用することができます。

これにより、デスク周りに絡まったケーブルが散らかることなく、見た目もスマートな空間が実現します。

最大100Wの高出力と7-in-1の多機能性でマルチ充電を快適に

巻取り式USB-Cケーブル2本、USB-Cポート1つ、USB-Aポート1つ、AC差込口3つを搭載しており、最大7台の機器へ同時に充電が可能。

単ポート利用時は、巻取り式USB-CケーブルとUSB-Cポートは最大100W出力に対応しているので、MacBook ProなどのノートPCやスマートフォンへ急速充電が可能。

加えて、1.3インチのディスプレイが搭載されており、各ポートの出力状況や本体内部の温度をリアルタイムで確認できるのも嬉しいポイントです。

「Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」は、巻き取り式USB-Cケーブルで配線を整理しながら、最大100Wの高出力＆7ポートでノートPCからスマートフォンまでまとめて急速充電。ディスプレイで出力と温度を可視化でき、安全性と利便性を兼ね備えた理想のデスク充電環境を提供してくれます。

なお、上記の表示価格は2025年11月20日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

Source: Amazon.co.jp