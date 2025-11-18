NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の公式Instagramが更新され、オフショットが公開された。 参考：『ばけばけ』髙石あかり×トミー・バストウが“ビア”スキップ“ばけばけ婚”柄本時生も登場 セットの町並みを背景に映るのは、浴衣姿で勢いよく駆け出すヘブン役のトミー・バストウと、その後ろを追いかけるトキ役・髙石あかり。軽やかなスキップ……のはずが、どこかリズムのずれたステップになって