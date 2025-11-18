Snow Man公式TikTokで、渡辺翔太・向井康二・ラウールのユニット曲「サンシャインドリーマー」のダンス動画が公開された。本曲はニューアルバム『音故知新』の初回盤BのBlu-Ray・DVDにMVが、通常盤に音源が収録されている。 【動画】ハチマキ姿の渡辺翔太・向井康二・ラウールが昭和アイドル風ダンス①② ■それぞれのビジュアルにも注目集まる 3人はブルーのポロシャツに黒のシ