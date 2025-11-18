Snow Man公式TikTokで、渡辺翔太・向井康二・ラウールのユニット曲「サンシャインドリーマー」のダンス動画が公開された。本曲はニューアルバム『音故知新』の初回盤BのBlu-Ray・DVDにMVが、通常盤に音源が収録されている。

【動画】ハチマキ姿の渡辺翔太・向井康二・ラウールが昭和アイドル風ダンス①②

■それぞれのビジュアルにも注目集まる

3人はブルーのポロシャツに黒のショートパンツ、白の短いソックスにスニーカーを合わせ、ハチマキを巻き、手にはラケットをマイクのように持った卓球ルックで登場。渡辺はちょこんと頭の上の方で髪の毛を結んでおり、向井はメガネもかけている。

バックにはチアリーダーを従え、その後ろにはローラースケートをするダンサーたちも。少し暗めの照明で、頭上にはミラーボールも輝いている。

3人揃った決めポーズから、3人で順番に手を動かしていく振り、人差し指で前をさす振りなど、1980年代のような曲調＆ロケーションにぴったりなダンスを見せていく。途中には振り返った向井とラウールが目を合わせるシーンも。カメラ目線からブレない渡辺にも注目。

コメント欄には「3人とも美脚」「みんな脚細い」「脚がきれいすぎる」と、ショートパンツからすらりと伸びた脚に注目する声が殺到。

さらに「しょっぴーちょんまげ似合う」「こーじメガネかわいい」「ラウールの幼さが炸裂」などといった声も届いている。

なお、3人がケミカルウォッシュ風のデニム衣装で、チアリーダーと共に、1980年代の歌番組のような演出のなかダンスを踊っている動画も公開されている。

■懐かしい演出で卓球ラケットをマイクに歌う「サンシャインドリーマー」

■ケミカルウォッシュ風衣装の「サンシャインドリーマー」