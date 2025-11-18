お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が１８日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」に出演。先週の放送で、コンビニエンスストアのローソンにクレームを入れたところ、返事が送られてきたと報告した。１１日放送の同番組で塙は、ローソンでコーヒーのＭサイズを買ったところ、コーヒーカップに「Ｌ」の文字があったため、「間違えてＬサイズを買った」と思い、コーヒーを注いだところあふれてしまったと話した。実