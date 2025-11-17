BREIMENが、全国ツアー『AVEANTING 2026』を2026年3月より開催する。 （関連：SEKAI NO OWARI、Number_i、野田洋次郎、BREIMEN、Little Glee Monster、Eve……注目新譜6作をレビュー） 本ツアーは、2026年3月6日の大阪公演を皮切りに、名古屋、福岡、広島、東京の5都市を巡る全5公演。チケットは、一般前売り／学割前売りの2種で展開され、現在BREIMEN公式ファンクラブ会員を対象とした最速先行が受付中だ